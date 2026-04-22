Material foi conficaso pela PolíicaDivulgação PMERJ

Uma fábrica clandestina de balões foi fechada pela polícia, nesta quarta-feira (22), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Uma denúncia encaminhada ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia, levou policiais militares ao local. 
Equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) comandaram a operação em um imóvel na Rua 1º de Maio. O local abrigava uma estrutura voltada à confecção baloeira. Sete balões de aproximadamente seis metros, cada, duas bandeiras, uma bucha, centenas de lanternas e diversos materiais empregados na produção, como papéis, varetas e fitas foram apreendidos.
O responsável pelo espaço foi conduzido à 64ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais, que trata da fabricação, comercialização, transporte ou soltura de balões que possam provocar incêndios.
A ação ocorre em meio à campanha “Disque Balão”, lançada recentemente pelo Linha Verde para alertar a população sobre os riscos da prática. Segundo o programa, somente neste ano já foram recebidas 24 denúncias relacionadas à fabricação, venda ou soltura de balões, sendo quatro delas em São João de Meriti.
O Disque Denúncia reforça que informações sobre crimes ambientais podem ser repassadas de forma anônima, com atendimento 24 horas, por telefone, aplicativo ou internet.
O caso acontece dois dias depois de uma casa de festas em Marechal Hermes, na Zona Norte, ser invadida por cerca de 40 homens que estavam atrás de um balão, na manhã de domingo (19). O caso aconteceu na Rua Oliveira Junqueira e foi gravado pelo dono do espaço e moradores da região.