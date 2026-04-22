Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, se matou dentro de cela na Delegacia de Homicídios do Rio - Divulgação

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, se matou dentro de cela na Delegacia de Homicídios do RioDivulgação

Publicado 22/04/2026 18:40

Rio - Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, que estava preso pelo feminicídio da influenciadora digital Ana Luiza Mateus , de 29 anos, tirou a própria vida na cela da Delegacia de Homicídios do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (22). Há indícios de que ele usou a própria bermuda para se enforcar.

No curso das investigações, foi constatado que ele utilizava documento de identificação em nome do irmão, Tarso Lincoln Ferreira. "A Polícia Civil segue adotando todas as medidas necessárias para o completo esclarecimento dos fatos", informou a corporação em nota.

Endreo chegou a mover o corpo de Ana Luiza. "Quando a gente chegou na cena do crime, a pessoa estava lá, chorando, ajoelhado, todo ensanguentado. Por que ele estava todo ensanguentado? Porque após a vítima ter sido lançada [de] 13 andares, [...] - é uma queda brusca, é violento isso -, ele foi lá, no cenário do crime, mexeu na posição do corpo, mexeu em diversas situações. Tudo isso para gente é fraude processual para tentar despistar a perícia", disse o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios da Capital.