Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, se matou dentro de cela na Delegacia de Homicídios do RioDivulgação

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Rio - Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, que estava preso pelo feminicídio da influenciadora digital Ana Luiza Mateus, de 29 anos, tirou a própria vida na cela da Delegacia de Homicídios do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (22). Há indícios de que ele usou a própria bermuda para se enforcar.
No curso das investigações, foi constatado que ele utilizava documento de identificação em nome do irmão, Tarso Lincoln Ferreira. "A Polícia Civil segue adotando todas as medidas necessárias para o completo esclarecimento dos fatos", informou a corporação em nota.
Ana Luiza morreu em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Segundo o delegado Renato Martins, da DHC, indícios apontam que o homem jogou a modelo do 13º andar após uma discussão. O desentendimento teria sido motivado por ele não aceitar a decisão da modelo de retornar à Bahia.
Endreo chegou a mover o corpo de Ana Luiza. "Quando a gente chegou na cena do crime, a pessoa estava lá, chorando, ajoelhado, todo ensanguentado. Por que ele estava todo ensanguentado? Porque após a vítima ter sido lançada [de] 13 andares, [...] - é uma queda brusca, é violento isso -, ele foi lá, no cenário do crime, mexeu na posição do corpo, mexeu em diversas situações. Tudo isso para gente é fraude processual para tentar despistar a perícia", disse o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios da Capital.
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Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, se matou dentro de cela na Delegacia de Homicídios do Rio
Ana Luiza foi encontrada morta na Barra. Endreo se matou após ser preso