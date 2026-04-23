Câmera flagrou assalto a clientes em tradicional bar em Piedade, na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Câmera flagrou assalto a clientes em tradicional bar em Piedade, na Zona NorteReprodução/Redes sociais

Publicado 23/04/2026 20:19

Rio - Um criminoso armado assaltou clientes de um tradicional bar em Piedade, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (23). Imagens do circuito interno do estabelecimento registraram o momento em que o bandido, usando capacete de motociclista, aborda pelo menos dois homens e rouba os cordões das vítimas.

Com a arma em punho, ele ameaça clientes que estavam almoçando. No local havia crianças e idosos. Alguns deles chegam a levantar as mãos. Assista:

Câmera flagra momento em que criminoso armado assalta clientes em tradicional bar em Piedade, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (23)



Agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para atender à ocorrência de roubo. Ao chegarem ao bar, os policiais confirmaram o crime e realizaram buscas na região. O policiamento foi reforçado. Crédito: Divulgação pic.twitter.com/VAXBW6OTDi — Jornal O Dia (@jornalodia) April 23, 2026 Agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para atender à ocorrência de roubo. Ao chegarem ao bar, os policiais confirmaram o crime e realizaram buscas na região. O policiamento foi reforçado.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não houve registro da ocorrência na delegacia da área. O órgão orienta que todos os casos sejam formalmente comunicados para possibilitar a identificação e responsabilização dos envolvidos.

No momento do crime, o Tramelinha Bar, localizado na Rua João Pinheiro, nº 565, estava cheio por causa das comemorações do Dia de São Jorge. As imagens mostram clientes vestidos de vermelho e branco, cores associadas ao santo.