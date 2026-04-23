Jefferson Silva é o principal suspeito de atear fogo na companheira em Nova Iguaçu - Reprodução/Redes sociais

Jefferson Silva é o principal suspeito de atear fogo na companheira em Nova IguaçuReprodução/Redes sociais

Publicado 23/04/2026 21:23

Rio - Jefferson Silva, principal suspeito de atear fogo na ex-companheira em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense, se entregou na 58ª DP (Posse) nesta quinta-feira (23). Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto por tentativa de feminicídio.

Segundo as investigações, ele atacou Fabrícia Dias, de 30 anos, ao descobrir que ela pretendia terminar o relacionamento. Na ocasião, Jefferson usou álcool para incendiar o corpo da vítima e fugiu em seguida. O crime aconteceu na última terça-feira (21), no bairro Três Fontes, em Austin, distrito de Nova Iguaçu.



Fabrícia permanece internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, após dar entrada na unidade com queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo.



Após o crime, a 58ª DP iniciou as investigações e obteve o mandado de prisão contra o suspeito. "Ciente da condição de foragido e vendo o cerco se fechar, o homem se apresentou na delegacia acompanhado de sua advogada", informou a distrital.

Em fevereiro, Fabrícia publicou nas redes sociais que os dois haviam completado 10 anos juntos. No perfil, há várias fotos do casal. No entanto, a última publicação juntos também foi há dois meses, no aniversário da vítima.