Tamyris Teixeira Santos desapareceu após dar um mergulho na Praia do Leblon - Reprodução / Redes sociais

Tamyris Teixeira Santos desapareceu após dar um mergulho na Praia do LeblonReprodução / Redes sociais

Publicado 23/04/2026 16:13

Rio - O laudo de necropsia do Instituto Médico-Legal (IML) concluiu que a advogada Tamirys Teixeira Santos, de 36 anos, morreu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) associado à asfixia mecânica por afogamento. O corpo foi encontrado boiando na Praia de Botafogo , na Zona Sul do Rio, na terça-feira (21).

Com o resultado, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros entrou na fase final das investigações e deve concluir o caso nos próximos dias.

Tamirys estava desaparecida desde o último sábado (18), após entrar no mar na Praia do Leblon, também na Zona Sul. Testemunhas relataram que ela estava com amigos em um quiosque e desapareceu depois de mergulhar na altura do Posto 12, por volta das 17h.