Tamyris Teixeira Santos desapareceu após dar um mergulho na Praia do Leblon, no último sábado (18) - Reprodução / Redes sociais

Tamyris Teixeira Santos desapareceu após dar um mergulho na Praia do Leblon, no último sábado (18)Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/04/2026 10:11

Rio – O corpo da advogada Tamyris Teixeira Santos, 36 anos, foi encontrado na Praia de Botafogo, na Zona Sul, na tarde desta terça-feira (21).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o 1º Grupamento Marítimo (Botafogo) foi acionado para averiguar a ocorrência do desaparecimento às 7h15 de terça. Por volta das 14h15, as equipes levaram o corpo ao IML do Centro.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Segundo a corporação, o corpo passa por exames para apurar a causa da morte.

Tamyris estava desaparecida desde o último sábado (18), após dar um mergulho na Praia do Leblon, também na Zona Sul. Testemunhas afirmaram que ela estava com amigos em um quiosque, e sumiu depois de entrar no mar, na altura do Posto 12, por volta das 17h.