Proposta aprovada no Rio prevê isenção em taxas de concursos para mulheres que doaram leite materno e pode incentivar a prática no estadoALERJ/ Alex Ramos
Doadoras de leite materno podem ser isentas de taxas de concursos no RJ
Projeto, que foi aprovado e depende apenas da sanção do governador, prevê benefício para mulheres que fizeram ao menos três doações após o parto
Justiça concede habeas corpus e solta mulher que atropelou e matou guarda municipal
Marina Calmon Lopes, de 25 anos, ficou 11 dias presa pela morte de Kelly Cristina Duffles Ribeiro, de 44
Quem era o estudante de medicina que matou a namorada e cometeu suicídio
Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, tinha vasta ficha criminal: era acusado de agredir outra ex-companheira e condenado por atropelar um policial civil
Homem é preso por esfaquear passageiro na Rodoviária Novo Rio
Agressor foi detido por policiais do BPTur e autuado por tentativa de homicídio
Doadoras de leite materno podem ser isentas de taxas de concursos no RJ
Projeto, que foi aprovado e depende apenas da sanção do governador, prevê benefício para mulheres que fizeram ao menos três doações após o parto
Polícia fecha fábrica clandestina de balões em São João de Meriti
Sete balões de grande porte e materiais de fabricação foram apreendidos; responsável foi levado à delegacia
Preso por morte de influenciadora no Rio morre após se enforcar em cela
Endreo Lincoln Ferreira da Cunha estava detido na sede da Delegacia de Homicídios do Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.