Faca apreendida pelos policiais - Divulgação PMERJ

Faca apreendida pelos policiais Divulgação PMERJ

Publicado 22/04/2026 20:10

Um homem foi preso por esfaquear um passageiro na Rodoviária Novo Rio, na região central da cidade. O caso aconteceu nesta quarta-feira (22), por volta do meio-dia, e mobilizou equipes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).

De acordo com informações da polícia e de funcionários do terminal, a vítima estava sentada na área de desembarque aguardando a chegada da noiva quando foi surpreendida pelo agressor. Sem qualquer contato prévio, o homem teria se aproximado e iniciado o ataque.

Após ser contido, o suspeito alegou que a vítima estaria “olhando” ou “encarando” ele, o que teria motivado a agressão. Pessoas que presenciaram a cena relataram que o ataque ocorreu de forma repentina e sem motivo aparente.

A reação foi imediata. Seguranças da rodoviária, com o apoio de taxistas que estavam no local, conseguiram imobilizar o agressor até a chegada dos policiais do BPTur, que efetuaram a prisão em flagrante. A faca utilizada no crime foi apreendida.

O passageiro ferido sofreu cortes leves e recebeu atendimento no local. O agressor foi encaminhado para a 4ª DP, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Ele está preso e à disposição da Justiça.

