Ana Luiza Mateus, de 29 anos, e Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, tinham um relacionamento - Divulgação

Ana Luiza Mateus, de 29 anos, e Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, tinham um relacionamentoDivulgação

Publicado 22/04/2026 20:14

Na ocasião, ele fugia em alta velocidade pela via após se envolver em uma briga em uma festa. Durante a fuga, o agente chegou a atirar e atingiu Endreo. À época, ele não possuía carteira de habilitação.

Ana Luiza morreu em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (22). Segundo o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios da Capital, indícios apontam que o homem jogou a modelo do 13º andar após uma discussão. O desentendimento teria sido motivado por ele não aceitar a decisão da modelo de retornar à Bahia.



Mais tarde deste mesmo dia, ele morreu ao se enforcar na cela da Delegacia de Homicídios do Rio. As primeiras informações apontam que ele tirou a própria vida por meio de asfixia, utilizando tecido da roupa.



No curso das investigações, foi constatado ainda que ele utilizava documento de identificação em nome do irmão, Tarso Lincoln Ferreira, fato posteriormente confirmado por perícia técnica.

Miss Cosmo Brasil lamenta morte de candidata

Nesta quarta-feira (22), a organização Miss Cosmo Brasil manifestou profundo pesar pela morte de Ana Luiza Mateus, candidata inscrita ao título de Miss Cosmo Brasil 2026, representando o estado da Bahia.



"Ana Luiza era uma jovem em ascensão que construía com esforço e talento sua trajetória no universo Miss. Recebemos a notícia com tristeza e consternação. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos. Diante das informações sobre o ocorrido, o caso convoca a uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil. O feminicídio não pode ser tratado como estatística ou rotina. É uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade, compromisso e ação coletiva. Ana Luiza não será esquecida", escreveu Fabrício Granito, CEO do Miss Cosmo Brasil.