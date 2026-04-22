Carro do Daniel Patrício Santos de Oliveira de 29 anos, empresário que foi morto a tiros após uma abordagem policial na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro na madrugada de quarta-feira (22). - Érica Martin/Agência O Dia

Carro do Daniel Patrício Santos de Oliveira de 29 anos, empresário que foi morto a tiros após uma abordagem policial na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro na madrugada de quarta-feira (22). Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 22/04/2026 18:19 | Atualizado 22/04/2026 21:56





Segundo a corporação, a apuração conduzida pela Corregedoria Geral e pela 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar identificou indícios de prática de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Com isso, foi determinada a imediata prisão dos agentes, e o auto de prisão em flagrante (APF) está em fase de formalização. Após os procedimentos, os policiais serão encaminhados para a unidade prisional da PM, em Niterói.



O caso é questionado pela família da vítima, que contesta a versão de confronto. Daniel foi morto enquanto dirigia seu carro, acompanhado de amigos, ao retornar para casa durante a madrugada. Dois policiais militares envolvidos na morte do comerciante Daniel Patrício Santos de Oliveira , de 29 anos, na madrugada desta quarta-feira (22), na Pavuna, foram presos em flagrante. A medida foi determinada pelo comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar após análise das imagens das câmeras operacionais portáteis (COPs).Segundo a corporação, a apuração conduzida pela Corregedoria Geral e pela 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar identificou indícios de prática de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Com isso, foi determinada a imediata prisão dos agentes, e o auto de prisão em flagrante (APF) está em fase de formalização. Após os procedimentos, os policiais serão encaminhados para a unidade prisional da PM, em Niterói.O caso é questionado pela família da vítima, que contesta a versão de confronto. Daniel foi morto enquanto dirigia seu carro, acompanhado de amigos, ao retornar para casa durante a madrugada. Segundo relatos da irmã, Taís Oliveira, não houve ordem de parada.

"Eles levantaram as mãos, gritaram que eram moradores, e mesmo assim atiraram”, afirmou. A família sustenta que o comerciante foi atingido por 24 disparos de fuzil.



Daniel era conhecido na região onde vivia desde a infância e mantinha uma loja de produtos eletrônicos na comunidade. Ele se preparava para se mudar com a família para Foz do Iguaçu, em busca de mais segurança, após a morte recente de um familiar da mulher.



Além do procedimento interno da Polícia Militar, o caso também é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável por apurar as circunstâncias da morte. Em nota, a corporação lamentou a morte do comerciante e informou que colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil.

O velório será realizado nesta quinta-feira (23) a partir das 14h, na Capela Santa Cássia, Capela 8, localizada na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 1.650, em Inhaúma. O sepultamento está previsto para as 16h15, no Cemitério de Inhaúma.



