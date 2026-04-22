Daniel Patrício Oliveira morreu ao ser baleado dentro do próprio carro - Érica Martin / Agência O Dia

Daniel Patrício Oliveira morreu ao ser baleado dentro do próprio carroÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 22/04/2026 07:58

Rio - Um empresário morreu ao ser baleado durante uma abordagem policial, na madrugada desta quarta-feira (22), na Pavuna, na Zona Norte. Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos, dirigia o próprio veículo quando foi atingido.

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A professora Taís Oliveira, de 40 anos, irmã da vítima, contou que um dos tiros acertou a cabeça de Daniel. "A minha mãe não vai olhar para o meu irmão de novo. Desconfiguraram e destroçaram a cara dele. Uma polícia que para, atira no pneu, atira na perna, mas não. Atiraram na cabeça do meu irmão. Pelo amor de Deus, que polícia é essa? Ele vai ser só mais um? Isso tem que acabar, a gente não aguenta mais", disse.

Segundo Taís, o irmão ia se mudar do bairro com a companheira em breve. Ele ainda deixou uma filha. "A minha mãe estava triste porque eles iam embora, mas feliz porque eles conquistaram. Ela não vai ter mais o meu irmão para voltar no Dia das Mães. Achamos que não chegaria na nossa casa e chegou. Destruíram uma família e destruíram sonhos", completou.

Daniel tinha uma loja de produtos eletrônicos, voltada principalmente para telefonia e comunicação, na Pavuna. O carro onde o homem estava com outros três amigos ficou com uma marca de tiro no para-brisas. O veículo ficou, ainda, com manchas de sangue, assim como a Rua Dr. José Thomas, onde o caso ocorreu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) atiraram contra o homem quando abordaram o carro. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A corporação determinou a abertura de um procedimento apuratório para analisar os fatos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também investiga o caso. A Polícia Civil informou que os policiais da especializada realizam diligências para esclarecer a situação.

O corpo de Daniel foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. O velório será realizado nesta quinta-feira (23) a partir das 14h, na Capela Santa Cássia, Capela 8, localizada na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 1.650, em Inhaúma. O sepultamento está previsto para as 16h15 do mesmo dia, no Cemitério de Inhaúma.