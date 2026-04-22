Torcedores brigam em Laranjeiras - Reprodução Redes sociais

Torcedores brigam em Laranjeiras Reprodução Redes sociais

Publicado 22/04/2026 22:39



A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão de dez integrantes da organizada do Fluminense Young Flu, que participaram de um ataque a três torcedores da Força Jovem do Vasco. O caso ocorreu no último sábado (18), na Rua Álvaro Chaves, em Laranjeiras, na Zona Sul.

Veja o vídeo Torcedores de uma organizada do Fluminense agridem três vascaínos que pertenceriam à Força Jovem. Agressão ocorreu na noite de sábado (18) nas Laranjeiras



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De acordo com os autos do processo, os acusados teriam agido de forma coordenada, com divisão de funções e em superioridade numérica para abordar as vítimas em via pública. A motivação apontada é a rivalidade entre torcidas organizadas. As vítimas sofreram ferimentos considerados graves, comprovados por exames periciais. Além das agressões, também houve a subtração de pertences pessoais durante a ação. A investigação identificou ainda a participação de um adolescente no grupo.



Os envolvidos podem responder por crimes como lesão corporal grave, roubo, associação criminosa e corrupção de menores, além de infrações previstas na legislação que trata da violência em eventos esportivos. A Justiça entendeu que a gravidade dos fatos, a atuação coletiva e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão. Também foi considerada a possibilidade de repetição de condutas e eventual intimidação de vítimas e testemunhas.



Relembre o caso



A agressão aconteceu no sábado (18), em frente à sede do clube, na Rua Álvaro Chaves, nas Laranjeiras, na Zona Sul. O grupo de agressores foi localizado na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, enquanto retornava do estado de São Paulo, onde o Fluminense jogou domingo (19), contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A ação foi realizada por policiais civis da 9ª DP (Catete), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



De acordo com as investigações, os suspeitos estavam em uma van quando avistaram três torcedores do Vasco. Ao reconhecerem as vítimas, os agressores desceram do veículo e iniciaram as agressões com socos, chutes e pontapés.



As vítimas, dois homens e uma mulher, seguiam para o Estádio de São Januário em um carro de aplicativo que apresentou problema mecânico na região. Segundo a polícia, mesmo após tentarem evitar a identificação, foram reconhecidas pelo grupo.



Uma das vítimas teve pertences levados, como camisa e boné, além de ter o relógio danificado. Os objetos foram posteriormente destruídos, já no estado de São Paulo.



Imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação dos envolvidos e do veículo utilizado. Com base nesse material, os agentes conseguiram localizar o grupo no retorno ao Rio.