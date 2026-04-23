O 1º sargento Everaldo Marcelino de Sant?Ana Júnior, de 52 anos, morto a tiros durante uma tentativa de assalto em Ramos, Zona Norte do Rio - Divulgação

O 1º sargento Everaldo Marcelino de Sant?Ana Júnior, de 52 anos, morto a tiros durante uma tentativa de assalto em Ramos, Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 23/04/2026 18:43

Rio - O primeiro sargento Everaldo Marcelino de Sant’Ana Júnior, de 52 anos, foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (23), em uma tentativa de assalto na Rua Felisbelo Freire, em Ramos, na Zona Norte.



O policial chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Com 25 anos de serviço na corporação, ele era lotado no Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN) e deixa três filhos.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 22º BPM (Maré) foram acionadas para a ocorrência e prestaram atendimento imediato após o agente ser baleado. Por meio de nota, a corporação lamentou a morte do sargento.

"O CPTRAN se despede com profundo pesar e respeito do 1º SGT PM Everaldo Marcelino de Santana Junior, prestando esta homenagem àquele que, em vida, honrou a farda e construiu laços que vão além do serviço: a amizade verdadeira. Sua partida repentina nos surpreende e entristece, mas sua história permanece viva em cada lembrança, em cada missão cumprida e no exemplo deixado aos irmãos de farda. Fica a saudade, o reconhecimento e a gratidão por tudo que representou", informa o comunicado.



A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).