MC Ryan SP e Poze do Rodo foram alvos na Operação Narco Fluxo - Redes Sociais / Reprodução

MC Ryan SP e Poze do Rodo foram alvos na Operação Narco FluxoRedes Sociais / Reprodução

Publicado 23/04/2026 18:09 | Atualizado 24/04/2026 10:59

Rio - O Tribunal de Federal de Justiça em São Paulo aceitou o pedido da Polícia Federal e voltou a decretar a prisão preventiva de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo; Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan; e Raphael Sousa Oliveira, criador do perfil Choquei nas redes sociais. Outros investigados 34 investigados também tiveram as prisões mantidas.

A decisão foi proferida pela 5ª Vara Federal de Santos, na tarde desta quinta-feira (23), horas depois do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Messod Azulay Neto acatar um pedido de habeas corpus e determinar liminarmente a soltura dos citados.

No pedido, a PF alegou que a prisão é necessária para garantir a ordem pública diante da gravidade do caso e do volume de recursos envolvidos.

Eles foram presos no último dia 15, durante a Operação Narco Fluxo. Segundo a PF, o dinheiro ilícito tinha origem em bets, rifas digitais ilegais nas redes sociais e, principalmente, no tráfico de drogas. Para "limpar" os valores, os criminosos repassavam as quantias aos artistas , sob o pretexto de pagamento por publicidade. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Envolvimento dos funkeiros

De acordo com a Polícia Federal, MC Ryan SP seria o líder e principal beneficiário econômico do esquema. Já Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo teria se vinculado a empresas para auxiliar na circulação desses recursos.



Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei no Instagram e um dos alvos da operação, atuaria como uma espécie de operador de mídia da organização, recebendo altos valores para publicar conteúdos que favoreciam a imagem dos artistas ligados ao esquema.