Ao todo, são 102 veículos mais modernos, com ar-condicionado e maior conforto, que começam a circular gradualmente nas próximas semanas.
Os veículos são equipados com ar-condicionado, além de recursos que garantem mais conforto e acessibilidade aos passageiros. Do total, 25 ônibus serão operados pela Mobi-Rio na linha 634 (Saens Peña x Bananal), que passará a ter nova operação a partir de maio.
Os demais veículos serão incorporados gradualmente ao sistema convencional e atenderão diferentes regiões, com reforço nas seguintes linhas:
MOBI-Rio
- 25 ônibus — Linha 634 (Saens Peña x Bananal)
Santa Cruz
- 4 ônibus — Linha 388 (Cesarão x Candelária)
Bangu e Realengo
- 3 ônibus — Linha 825 (Campo Grande x Jesuítas)
- 10 ônibus — Linha 803 (Jabour x Taquara)
- 6 ônibus — Linha 801 (Bangu x Taquara)
Anchieta, Grande Madureira e Grande Méier
- 2 ônibus — Linha 638 (Marechal Hermes x Saens Peña)
Grande Tijuca, Centro e Zona Sul
- 1 ônibus — Linha 104 (Terminal Gentileza x São Conrado)
- 1 ônibus — Linha 645 (Saens Peña x Terminal Alvorada)
- 1 ônibus — Linha 164 (Terminal Gentileza x Leme)
Ilha do Governador
- 5 ônibus — Linha SP328 (Bananal x Terminal Fundão)
- 3 ônibus — Linha 327 (Ribeira x Castelo)
- 1 ônibus — Linha 913 (Fundão x Metrô Del Castilho)
Pavuna e Leopoldina
- 2 ônibus — Linha 298 (Acari x Castelo)
- 3 ônibus — Linha 623 (Penha x Saens Peña)
- 4 ônibus — Linha 483 (Penha x General Osório)
- 1 ônibus — Linha 685 (Terminal Margaridas x Méier)
Barra da Tijuca
- 10 ônibus — Linha 319 (Terminal Alvorada x Central do Brasil)
- 9 ônibus — Linha 361 (Recreio dos Bandeirantes x Castelo)
Jacarepaguá
- 5 ônibus — Linha 565 (Tanque x Gávea)
- 6 ônibus — Linha 550 (Cidade de Deus x Gávea)
