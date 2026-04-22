Homem é preso em flagrante por feminicídio da influenciadora digital Ana Luiza Mateus Souza - Reprodução / Instagram

Homem é preso em flagrante por feminicídio da influenciadora digital Ana Luiza Mateus SouzaReprodução / Instagram

Publicado 22/04/2026 13:00

Rio - Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, foi preso em flagrante pelo feminicídio da namorada, a influenciadora digital Ana Luiza Mateus Souza, num condomínio na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (22). Bombeiros encontraram a ex-Miss Cosmo Bahia e psicóloga morta horas antes, após cair do 13º andar de um prédio.

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De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte da jovem. Tarso foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por feminicídio. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime. No momento da prisão, Endreo apresentou o documento do irmão, Tarso Lincoln Ferreira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os socorristas receberam o chamado da ocorrência às 5h30, no condomínio Alfa Barra I, na Avenida Lúcio Costa. Ao chegarem no local, os bombeiros encontram a modelo morta. Ana Luiza estava com passagem comprada para retornar para a Bahia neste mesmo dia.

Perfil

A influenciadora somava mais de 36 mil seguidores no Instagram. Ana Luiza costumava compartilhar registros de trabalhos e viagens, como ao Rio, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e mais.