Homem é preso em flagrante por feminicídio da influenciadora digital Ana Luiza Mateus SouzaReprodução / Instagram

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Mylena Moura
Rio - Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, foi preso em flagrante pelo feminicídio da namorada, a influenciadora digital Ana Luiza Mateus Souza, num condomínio na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (22). Bombeiros encontraram a ex-Miss Cosmo Bahia e psicóloga morta horas antes, após cair do 13º andar de um prédio.
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Ana Luiza Mateus Souza era psicóloga e já foi eleita Miss Cosmo Bahia - Reprodução / Instagram
Ana Luiza Mateus Souza é encontrada morta na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio - Reprodução / Instagram
Tarso Lincoln Ferreira é preso pelo feminicídio da namorada, Ana Luiza Mateus Souza - Reprodução / Instagram
Homem é preso em flagrante por feminicídio da influenciadora digital Ana Luiza Mateus Souza - Reprodução / Instagram
De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte da jovem. Tarso foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por feminicídio. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime. No momento da prisão, Endreo apresentou o documento do irmão, Tarso Lincoln Ferreira.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os socorristas receberam o chamado da ocorrência às 5h30, no condomínio Alfa Barra I, na Avenida Lúcio Costa. Ao chegarem no local, os bombeiros encontram a modelo morta. Ana Luiza estava com passagem comprada para retornar para a Bahia neste mesmo dia.
Perfil
A influenciadora somava mais de 36 mil seguidores no Instagram. Ana Luiza costumava compartilhar registros de trabalhos e viagens, como ao Rio, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e mais.