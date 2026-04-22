Neusa da Costa Moreira, de 67 anos, foi resgatada em condições insalubres em Senador CamaráDivulgação/ SEMESQV
Idosa vítima de estelionato por afilhada é resgatada em condições insalubres na Zona Oeste
Casa onde estava Neusa da Costa Moreira, de 67 anos, tinha acúmulo de fezes, urina e infestação de baratas
Justiça concede habeas corpus e solta mulher que atropelou e matou guarda municipal
Marina Calmon Lopes, de 25 anos, ficou 11 dias presa pela morte de Kelly Cristina Duffles Ribeiro, de 44
Quem era o estudante de medicina que matou a namorada e cometeu suicídio
Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, tinha vasta ficha criminal: era acusado de agredir outra ex-companheira e condenado por atropelar um policial civil
Homem é preso por esfaquear passageiro na Rodoviária Novo Rio
Agressor foi detido por policiais do BPTur e autuado por tentativa de homicídio
Doadoras de leite materno podem ser isentas de taxas de concursos no RJ
Projeto, que foi aprovado e depende apenas da sanção do governador, prevê benefício para mulheres que fizeram ao menos três doações após o parto
Polícia fecha fábrica clandestina de balões em São João de Meriti
Sete balões de grande porte e materiais de fabricação foram apreendidos; responsável foi levado à delegacia
Preso por morte de influenciadora no Rio tira a própria vida na cela
Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, estava detido na sede da Delegacia de Homicídios do Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.