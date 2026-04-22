Neusa da Costa Moreira, de 67 anos, foi resgatada em condições insalubres em Senador Camará - Divulgação/ SEMESQV

Neusa da Costa Moreira, de 67 anos, foi resgatada em condições insalubres em Senador CamaráDivulgação/ SEMESQV

Publicado 22/04/2026 18:26 | Atualizado 22/04/2026 22:00

Rio - Neusa da Costa Moreira, de 67 anos, foi resgatada nesta quarta-feira (22) em uma casa em Senador Camará, na Zona Oeste, em condições insalubres e sob suspeita de estelionato praticado por uma afilhada. Agentes da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV) relataram ter encontrado um cenário alarmante de abandono. O imóvel apresentava acúmulo de fezes, urina, infestação de baratas, além de falta de água, energia elétrica e alimentos.

De acordo com relatos, Neusa vivia sozinha na residência, em situação de extrema vulnerabilidade social e fragilidade física. A suspeita é de que a afilhada da vítima tenha se apropriado indevidamente do benefício previdenciário, em posse do cartão bancário da idosa e impedindo seu acesso aos próprios recursos financeiros.

Diante da gravidade da situação, a Assistência Social, a Secretaria Municipal de Saúde e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro e realizar a avaliação clínica.

Após os primeiros atendimentos, a idosa foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde recebeu assistência médica inicial.

Após a alta, Neusa será acolhida em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) parceira da Prefeitura do Rio, onde terá acompanhamento especializado e condições adequadas de moradia e cuidado.

A denúncia foi encaminhada à secretaria e à Comissão de Defesa do Idoso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, o caso também será acompanhado pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI).