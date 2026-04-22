Fabricia Dias, 30 anos, está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu - Rede Social

Fabricia Dias, 30 anos, está internada no Hospital Geral de Nova IguaçuRede Social

Publicado 22/04/2026 08:20

Rio – Um homem ateou fogo na ex-companheira no bairro Três Fontes, em Austin, distrito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada de terça-feira (21). Fabrícia Dias, de 30 anos, permanece internada no Hospital Geral do município, após dar entrada na unidade com queimaduras de segundo grau em diferentes regiões do corpo.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) estiveram no local para checar uma ocorrência de lesão corporal contra uma mulher. Inicialmente, Fabrícia acabou sendo levada à UPA de Austin, mas posteriormente foi transferida.

De acordo com a direção do hospital, recebeu atendimento, passou por cirurgia e segue internada. O estado de saúde é estável.

A ocorrência está a cargo da 58ª DP (Posse). O suspeito ainda não foi localizado.

Casal ficou junto por mais de 10 anos

Em fevereiro, Fabrícia publicou nas redes sociais que os dois haviam completado 10 anos juntos. No perfil, há várias fotos do casal. No entanto, a última publicação juntos também foi há dois meses, no aniversário da vítima.

Em uma das postagens, ela chegou a publicar uma declaração de amor por parte do suspeito: "30 anos de você, 10 anos de nós e eu escolheria você mil vezes."

Ainda nas redes, amigos demonstraram surpresa com o ataque e deixaram mensagens de apoio à recuperação de Fabrícia. "Amiga, você é forte, vai sair dessa!!!! Deus é justo, estamos com você", disse uma.

"Enquanto houver vida, haverá chance de um novo recomeço! Que Deus te de força para recomeçar quantas vezes forem necessárias, você não está só, mulheres unidas são mais fortes. Te desejo uma boa recuperação", afirmou outra.

"Que você sinta todo amor e proteção ao seu redor. Você não tá sozinha", relatou mais uma.



