Movimentação de fiéis na igreja de São Jorge, em Quintino, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (23). - Érica Martin/Agência O Dia

Movimentação de fiéis na igreja de São Jorge, em Quintino, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (23).Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 23/04/2026 13:54

Rio - A Igreja Matriz de São Jorge em Quintino, na Zona Norte, passou a ser reconhecida como santuário nesta quinta-feira (23), data de festas e celebrações em homenagem ao santo guerreiro. O local reuniu centenas de fiéis ao longo do dia, que teve espetáculo de drones, alvorada e missas.

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Nas redes sociais, o perfil da igreja comemorou o novo título. "Hoje, a nossa história ganha um novo nome, um novo marco e uma nova graça. Um reconhecimento que honra a força da fé do nosso povo, a devoção de tantos fiéis e a missão espiritual vivida neste lugar que, há tantos anos, acolhe orações, lágrimas, promessas, agradecimentos e encontros profundos com Deus", diz em uma publicação.

"Agora somos Santuário. E com o coração cheio de gratidão, seguimos em frente, certos de que um novo capítulo começa na história da nossa comunidade", acrescentou.

Como destaque deste ano, os fiéis receberam um show de 300 drones iluminou o céu por volta das 4h30, formando imagens e símbolos ligados a São Jorge e emocionando o público, que lotou o entorno da igreja. Após a alvorada, às 5h, as celebrações continuam em diversos horários, entre 7h e 19h30, incluindo a missa às 10h presidida pelo cardeal Orani Tempesta, onde foi anunciada a mudança.

A Matriz de Quintino é o maior espaço dedicado a São Jorge na cidade, seguido do Santuário Arquidiocesano de São Jorge e São Gonçalo Garcia, na Rua da Alfândega, no Centro, que recebeu o mesmo título em 11 de abril.

A igreja do Centro promoveu a tradicional festa em um palco montado na Avenida Presidente Vargas. Com muita fé e devoção, milhares de pessoas passam pelo local para louvar e agradecer a Deus e ao santo. Até o meio-dia desta quinta-feira, segundo a organização do evento, cerca de 500 mil fiéis já haviam passado pelo local.

Enquanto em Quintino, segundo o prefeito Eduardo Cavaliere, a expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas passagem pelo espaço até o fim do dia.

Reconhecida como patrimônio cultural imaterial do município do Rio, a Festa de São Jorge é uma das maiores manifestações de fé do calendário religioso carioca, mobilizando uma multidão de devotos. Mais do que um evento religioso, a celebração também se destaca como expressão cultural da cidade.

O que muda com o título



Na Igreja Católica, o título de santuário é concedido a templos que possuem relevância especial de devoção e recebem grande fluxo de fiéis. Esses locais passam a ser reconhecidos oficialmente como espaços de peregrinação, com celebrações e estrutura voltadas ao acolhimento dos devotos.