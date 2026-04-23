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Show de drones encanta fiéis em Alvorada de São Jorge em Quintino; veja imagens
Rio de Janeiro

Show de drones encanta fiéis em Alvorada de São Jorge em Quintino; veja imagens

Programação iniciou durante a madrugada e se estende ao longo do dia

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Ana Fernanda Freire
Show de drones encanta fiéis durante celebrações de São Jorge em Quintino
Show de drones encanta fiéis durante celebrações de São Jorge em Quintino
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Show de drones encanta fiéis durante celebrações de São Jorge em Quintino
Show de drones encanta fiéis durante celebrações de São Jorge em Quintino
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Rio - As celebrações do Dia de São Jorge, nesta quinta-feira (23), começaram com um show inédito de 300 drones na tradicional Igreja Matriz, em Quintino, na Zona Norte, antes mesmo do sol nascer. Por volta das 4h30, o céu foi tomado por cores e imagens do santo guerreiro, espada, além de crucifixos, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, a fachada da paróquia, a palavra Rio e entre outros símbolos.
Para os fiés, a apresentação foi encantadora. Ao DIA, a engenheira mecânica Érica Azevedo, 40 anos, descreveu as imagens como surpreendentes.

"Para mim é muito especial, estou aqui há mais de 20 anos. São Jorge faz parte da minha vida. O show de dronos foi lindíssimo. Eu estou aqui desde 00h, assisti a primeira missa, e foi belíssimo, o drone surpreendeu. Já vivenciei alguns milagres, a universidade que fiz, quando fui aprovada e o segundo milagre é de nunca ter ficado desempregada", disse.
Quem também participou da alvorada foi o prefeito Eduardo Cavaliere. "Viva São Jorge! Quintino é a Capadócia Carioca", comentou.
A programação durou toda a madrugada e se estende ao longo do dia. Os festejos tiveram início a partir da meia-noite com louvor a São Jorge, às 1h teve samba em homenagem ao santo. Às 2h foi realizado o terço, seguido da apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais.
A partir das 5h, com a missa da alvorada, as celebrações se sucedem em diversos horários entre 7h e 19h30, incluindo uma missa às 10h presidida pelo cardeal Orani Tempesta. Também estão previstos o Terço da Misericórdia, às 15h, e a tradicional procissão pelas ruas de Quintino, às 16h.
No Santuário, no Centro, as atividades começam por volta das 4h30, com oração, honras militares e participação da Banda dos Fuzileiros Navais, seguidas do toque da alvorada, às 5h. A partir das 7h, missas são celebradas de hora em hora. O encerramento será às 18h, com missa solene presidida pelo cardeal no interior do santuário.
*Colaboração Érica Martin
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