Tarso Lincoln Ferreira é preso pelo feminicídio da namorada, Ana Luiza Mateus Souza - Reprodução / Instagram

Tarso Lincoln Ferreira é preso pelo feminicídio da namorada, Ana Luiza Mateus SouzaReprodução / Instagram

Publicado 22/04/2026 17:36 | Atualizado 22/04/2026 22:07

Segundo o delegado Renato Martins, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), indícios apontam que o homem jogou a modelo do 13º andar após uma discussão. O desentendimento teria sido motivado por ele não aceitar a decisão da modelo de retornar à Bahia.

"Quando a gente chegou na cena do crime, a pessoa estava lá, chorando, ajoelhado, todo ensanguentado. Por que ele estava todo ensanguentado? Porque após a vítima ter sido lançada [de] 13 andares, [...] - é uma queda brusca, é violento isso -, ele foi lá, no cenário do crime, mexeu na posição do corpo, mexeu em diversas situações. Tudo isso para gente é fraude processual para tentar despistar a perícia", disse o delegado.



A investigação também apontou a relação conturbada entre os dois. "Nós temos outros elementos, outras condições bem técnicas de demonstrar se ali naquele momento foi um impulso ou foi somente uma queda. Nós acreditamos que foi um movimento de impulso. Por que acreditamos nisso? Porque há um histórico por trás de tudo isso. Elementos testemunhais, não apenas o porteiro, mas vários outras testemunhas. Amigos, parentes e familiares já falavam a respeito dessa relação conturbada entre eles".



"Diversos familiares íntimos, inclusive, amigos, falavam: 'Deixa essa pessoa para lá, essa pessoa não é boa pra você'. Uma menina bonita, uma menina meiga, doce, para cima. [Com] uma pessoa que estava o tempo todo tentando restringi-la, tentando tolhê-la o tempo todo. Então, as pessoas observavam isso [e comentavam]. [...] As mulheres precisam perceber esses sinais. Esses sinais eram percebidos pelas pessoas. E ela também percebia, porque ela trocava [mensagens no WhatsApp] com muitos familiares e amigos", continuou ele.



De acordo com delegado, a influenciadora havia comprado uma passagem para retornar à Bahia neste mesmo dia. "Hoje nós ouvimos um amigo pessoal dela. Ele estava extremamente emocionado, porque ele falou com ela ontem. E ele estava muito feliz, porque ela comprou a passagem, ela teve a coragem, a audácia, a força de comprar a passagem [para ir embora], de voltar para a sua terra natal, junto aos seus familiares. Onde ela teria apoio, onde ela teria ali estrutura".

Endreo, no entanto, não teria aceitado o término do relacionamento. "Mas, infelizmente, isso não pode ser concretizado. Porque nesse interim, ele saiu, começou uma discussão certamente pela decisão dela de ir embora, de tomar o seu rumo, de seguir o seu caminho. Ele não aceitou, ele simplesmente não aceitou. Ele desceu, saiu do condomínio extremamente alterado, bebeu, tomou remédios, [tinha] vícios, e por aí vai".

"Bateu na porta do condomínio, causou um prejuízo material para o condomínio e ela, coitada, naquele momento, começou a ficar preocupada com ele. Por que? Porque ela já estava presa emocionalmente, subjugada emocionalmente. E, nesse contexto, ela começou a escrever para ele: 'Poxa, cadê você? O que está acontecendo? Estou preocupada com você'. Ela ainda tinha esse sentimento nobre no seu interior", afirmou Renato.

Vizinhos e funcionários do condomínio ouviram a discussão acalorada entre os dois. "Ele não aceitou que ela iria embora, então ele retornou. Nisso, quando ele retornou, de novo [aconteceu] uma discussão acirrada e acalorada onde vizinhos começaram a ligar para a portaria. [...] Vizinhos, funcionários... todo mundo começou a ver aquele enredo".

Renato, ainda, ressaltou que as evidências descartaram suicídio. "E nisso, [...] veio a queda. Então, essa queda, ela tem um contexto. Não se pode presumir que uma pessoa que está disposta a viver uma vida pela frente, uma moça que era cheia de projetos, cheia de sonhos, [era] influenciadora, psicóloga, uma menina para cima, você não pode presumir que [...] ela tenha tomado a decisão de ceifar sua própria vida".

Saiba mais

Bombeiros da região receberam o chamado da ocorrência às 5h30, no condomínio Alfa Barra I, na Avenida Lúcio Costa. Ao chegarem no local, eles encontram a ex-Miss Cosmo Bahia morta. Endreo foi preso em flagrante pelo feminicídio da psicóloga algumas horas depois. No momento da prisão, ele apresentou o documento do irmão, Tarso Lincoln Ferreira.



