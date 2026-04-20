Acidente na BR-116, em Barra Mansa, deixou mortos e feridos - Reprodução / Redes Sociais

Acidente na BR-116, em Barra Mansa, deixou mortos e feridosReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/04/2026 09:46

Rio - Uma explosão de um caminhão-tanque que transportava Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) deixou cinco mortos, na tarde deste domingo (19), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Barra Mansa, no Sul Fluminense. Outras pessoas ficaram feridas.

Segundo a concessionária CCR RioSP, que administra a via, as equipes foram acionadas por volta de 14h55 para o acidente ocorrido no km 273, na pista sentido Rio de Janeiro. A empresa informou que a ocorrência envolveu, além do caminhão-tanque, três carros totalmente queimados e uma motocicleta destruída.

De acordo com relatos, a carreta tombou na pista e explodiu, atingindo os outros veículos que passavam no momento.

Explosão de carreta com combustível deixa mortos e interdita a Via Dutra, em Barra Mansa



Segundo a concessionária CCR RioSP, a ocorrência foi registrada por volta das 14h54, na pista sentido Rio de Janeiro. pic.twitter.com/Fr1j5E4Kdu — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) April 20, 2026

O motorista do caminhão e a passageira da moto morreram no local. Ainda segundo a CCR RioSP, quatro vítimas foram socorridas e levadas para unidades de saúde da região, sendo três em estado grave e uma moderada.

Um dos mortos foi identificado como o 2º Sargento Brendon Teodoro Marinato, monitor do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Nas redes sociais, a academia lamentou a morte de Brendon. "Neste momento de dor, a Aman se solidariza com os familiares, amigos e companheiros. A Academia presta todo apoio necessário à família, reafirmando seu compromisso com a assistência e o amparo neste momento difícil", disse.

Após atuação das equipes operacionais e de emergência, a pista sentido São Paulo foi totalmente liberada. No sentido Rio, a liberação ocorreu de forma gradual, com a faixa uma liberada às 18h24.

Às 19h20, a segunda faixa da pista em direção do Rio foi liberada ao tráfego, restabelecendo completamente a circulação no trecho.



A Polícia Civil informou, na tarde desta segunda-feira (20), que a 90ª DP (Barra Mansa) investiga a morte de cinco pessoas envolvidas no acidente. A corporação destacou que agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar as circunstâncias dos fatos.

Vítima teve 97% do corpo queimado

De acordo com a Prefeitura de Volta Redonda, três pessoas deram entrada no Hospital São João Batista. Um dos pacientes, de 25 anos, tem quadro crítico. Ele sofreu politraumatismos devido à explosão do caminhão e teve queimaduras em 97% do corpo.

Ainda segundo o órgão, o paciente passou por cirurgias de emergência e segue internado, nesta segunda-feira (20), no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sedado, em ventilação mecânica e com suporte de drogas vasoativas.

"O quadro é crítico, e a equipe médica atua para viabilizar, com urgência, a transferência para uma unidade de referência no tratamento de grandes queimados", explicou a prefeitura.

Outro paciente internado na mesma unidade, de 42 anos, sofreu traumatismo craniano e fratura de fêmur e foi submetido a procedimento inicial. Ele segue internado no CTI, em estado estável, consciente e em acompanhamento pelas equipes médicas, e aguarda programação para nova intervenção cirúrgica.

O terceiro paciente, de 19 anos, teve ferimentos na perna esquerda devido a fragmentos da explosão, passou por procedimento cirúrgico para remoção dos estilhaços e já recebeu alta hospitalar, com orientações para continuidade do tratamento em casa.

