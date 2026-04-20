Estação de BRT em Magalhães Bastos é tomada pelo fogo na noite desta segunda-feira (20) - Reprodução

Estação de BRT em Magalhães Bastos é tomada pelo fogo na noite desta segunda-feira (20)Reprodução

Publicado 20/04/2026 21:15 | Atualizado 21/04/2026 07:31

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu a estação de BRT de Magalhães Bastos, na Estrada São Pedro de Alcântara, Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira (20).

Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram o combate às chamas, às 20h30. Às 21h10, equipes do quartel de Guadalupe iniciaram a fase de rescaldo. Às 22h20 a corporação seguia combatendo pequenos focos. Não houve vítimas.

Imagens gravadas por populares mostram a intensidade do incêndio da estação, que faz parte do corredor Transolímpica.

Veja o vídeo:

Incêndio atinge estação do BRT de Magalhães Bastos, na Zona Oeste, na noite desta segunda-feira (20)



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/1BdCGxcYOb — Jornal O Dia (@jornalodia) April 21, 2026

Em nota divulgada no início da madrugada desta terça (21), a Mobi-Rio informou que a causa do incêndio foi um curto-circuito no ar condicionado da bilheteria.

"Os bombeiros foram imediatamente acionados e conseguiram controlar o incêndio. Não houve danos estruturais à estação. Durante a reforma, que começa imediatamente com previsão de cinco dias para conclusão, a estação ficará fechada e os passageiros dos serviços 51 Deodoro x Recreio e 52 Deodoro x Alvorada têm como opções o embarque e desembarque nas estações Vila Militar ou Pe. João Cribbin. Para os usuários da Supervia, indica-se o uso da estação Vila Militar", detalhou a Mobi-Rio.

