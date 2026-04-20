Divulgação PCERJ - Suspeito foi preso pela DEAM

Divulgação PCERJSuspeito foi preso pela DEAM

Publicado 20/04/2026 17:33

Rio – Marlon Oliveira da Silva, conhecido como 'Red Bull' e suspeito de ligação com milícia, foi preso nesta segunda-feira (20) por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da Zona Oeste, por ser acusado de agredir a namorada e ameaçar de morte pessoas próximas a ela. O caso aconteceu em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi decretada pela Justiça após representação da delegada responsável pelo caso. O crime teria ocorrido dois dias antes da captura do suspeito.

Isabela Matos da Costa sofreu agressões físicas durante o episódio. Segundo a investigação, ela foi atingida com socos, tapas e chutes. Após o ataque, foram constatadas lesões como hematomas pelo corpo, cortes no rosto e fraturas no nariz e na boca. O imóvel da vítima também foi danificado.

Ainda de acordo com os agentes, o suspeito vai responder por lesão corporal, ameaça, injúria, dano e violação de domicílio.

Durante a ação policial, foi apreendido um veículo ligado ao investigado. No interior do carro, foram encontradas roupas semelhantes a uniformes policiais e porta-carregadores. A polícia também apura indícios de adulteração do automóvel.

As investigações incluem a análise de áudios atribuídos ao suspeito, nos quais ele faz ameaças contra pessoas próximas à vítima. O conteúdo está sendo periciado e integra o inquérito.

Segundo a delegada responsável pelo caso, o homem também foi autuado por suspeita de envolvimento com grupo paramilitar que atua na Zona Oeste.

O caso segue em investigação para apurar possíveis conexões do suspeito com atividades criminosas na região.