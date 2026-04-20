O Cristo ficou laranja para a campanha - Santuário Cristo Redentor

O Cristo ficou laranja para a campanha Santuário Cristo Redentor

Publicado 20/04/2026 21:34 | Atualizado 20/04/2026 22:02

Cartão-postal da cidade do Rio de Janeiro, a estátua do Cristo Redentor foi iluminada na cor laranja, na noite desta segunda-feira (20), em uma ação simbólica de conscientização contra a crueldade com animais. A iniciativa faz parte da campanha internacional Abril Laranja.

A iluminação também marca o lançamento do I Congresso Estadual de Combate à Crueldade Animal. A proposta é ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas à proteção animal no estado.

A ação é realizada em parceria entre o Instituto Casa Brasil e o Consórcio Cristo Sustentável, que reúne o Santuário Cristo Redentor, a Obra Social Leste Um – O Sol e o Instituto Redemptor.

Como desdobramento da iniciativa, está prevista a criação da plataforma digital 'Guardiões da Guanabara', um aplicativo voltado à mobilização socioambiental. O projeto será integrado ao programa 'Braços Abertos para a Guanabara', que busca ações de preservação e recuperação da Baía de Guanabara.

Segundo os organizadores, o aplicativo terá funções como disseminação de informações, incentivo à participação popular, registro de ocorrências ambientais e promoção de campanhas educativas.

O evento integra ações voltadas à conscientização ambiental e à proteção animal, com participação de instituições da sociedade civil.