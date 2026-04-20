Baile funk termina em pancadaria, em Bento Ribeiro - Reprodução / Redes Sociais

Baile funk termina em pancadaria, em Bento RibeiroReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/04/2026 16:59

Rio - Uma briga generalizada durante um baile funk assustou moradores da Rua Jubaí, em Bento Ribeiro, Zona Norte, na noite de domingo (19). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma multidão envolvida na confusão.



Nas imagens, é possível ver dezenas de homens trocando socos enquanto diversos objetos, entre eles cones de trânsito e bebidas, são arremessados. A rua, que é uma espécie de ladeira, se transformou em um verdadeiro ringue de luta.

Veja o vídeo:

Pagode em Bento Ribeiro vira ringue neste domingo

Moradores denunciam evento irregular e cobram ação da Prefeitura. pic.twitter.com/bkw8erscGm — (@CAOSNORJ021) April 20, 2026

A pancadaria só parece se acalmar um pouco quando o grupo se aproxima da multidão que curtia o baile funk organizado por um bar. Em seguida, algumas pessoas, que parecem ser seguranças, tentam conter os mais exaltados. Não se sabe o que motivou a confusão.



Procurada pela reportagem de O DIA, a Polícia Militar informou que não houve registro de acionamento para a ocorrência.