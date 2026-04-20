Baile funk termina em pancadaria, em Bento RibeiroReprodução / Redes Sociais
Nas imagens, é possível ver dezenas de homens trocando socos enquanto diversos objetos, entre eles cones de trânsito e bebidas, são arremessados. A rua, que é uma espécie de ladeira, se transformou em um verdadeiro ringue de luta.
Pagode em Bento Ribeiro vira ringue neste domingo— (@CAOSNORJ021) April 20, 2026
Moradores denunciam evento irregular e cobram ação da Prefeitura. pic.twitter.com/bkw8erscGm
Procurada pela reportagem de O DIA, a Polícia Militar informou que não houve registro de acionamento para a ocorrência.
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