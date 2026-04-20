Homem foi detido por policiais da 36ª DP (Santa Cruz) - Divulgação

Homem foi detido por policiais da 36ª DP (Santa Cruz)Divulgação

Publicado 20/04/2026 18:17 | Atualizado 20/04/2026 18:20

Rio - Um homem acusado de estuprar uma criança de 13 anos foi preso, nesta segunda-feira (20), por policiais civis da 36ª DP (Santa Cruz). O suspeito era companheiro da avó da vítima e estava no bairro de Sepetiba, na Zona Oeste, quando foi detido.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi denunciado pela mãe e pela própria vítima na delegacia. Segundo os agentes, o homem aproveitava a confiança da família e o fato de a menor ficar aos cuidados da avó enquanto a mãe trabalhava para cometer os abusos.

O homem já possuía anotações criminais anteriores pelo mesmo crime de estupro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.