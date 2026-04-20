Fachada da Alerj, no Centro do Rio - Thiago Lontra/Divulgação Alerj

Fachada da Alerj, no Centro do RioThiago Lontra/Divulgação Alerj

Publicado 20/04/2026 16:53

Rio - O Governo do Rio sancionou, nesta segunda-feira (20), uma iniciativa educativa de enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio. Com a campanha 'Banco Vermelho', assentos públicos vão receber frases de conscientização que incentivam a denúncia dos agressores.

De acordo com o texto aprovado pela Alerj e sancionado pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, a iniciativa deve ser implementada em locais de grande circulação de pessoas. Entre os pontos estratégicos listados estão escolas, universidades, unidades de saúde, espaços culturais e estações de trem e metrô.

A lei é de autoria da deputada Tia Ju (REP) e busca incentivar a denúncia por meio de mensagens de impacto. "Em memória de todas as mulheres vítimas de feminicídio" e indicações de canais de ajuda, como o "Ligue 180", serão espalhadas pela cidade. Segundo a parlamentar, a execução do projeto possui baixo custo e alto impacto social, permitindo parcerias com a iniciativa privada e grupos comunitários para viabilizar a instalação dos bancos.

"Essa é uma campanha viável, mesmo em contextos de restrições orçamentárias. Além disso, por não gerar custos obrigatórios ao Poder Executivo, ela possibilita a captação de apoios privados ou comunitários, mostrando ser estratégica e socialmente necessária", afirmou Tia Ju.