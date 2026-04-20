Durante a ação, agentes prenderam cinco suspeitos e apreenderam dois fuzis, uma granada, dois rádios transmissores e material entorpecente. - Divulgação PMRJ

Durante a ação, agentes prenderam cinco suspeitos e apreenderam dois fuzis, uma granada, dois rádios transmissores e material entorpecente.Divulgação PMRJ

Publicado 20/04/2026 16:55

Alex Moreira Pereira, de 42 anos, conhecido como 'Drill', apontado como principal liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade Santo Cristo, no bairro do Fonseca, em Niterói, foi preso na manhã desta segunda-feira (20) em uma operação do 12º BPM (Niterói). Ele foi localizado pelos agentes em uma residência abandonada.

Na operação, outras cinco pessoas foram presas em flagrante, sendo quatro homens e uma mulher. Os policiais também apreenderam dois fuzis, além de uma granada, carregadores, munições, coletes táticos, rádios comunicadores, seis celulares e uma quantidade de drogas.

A polícia encaminhou os suspeitos a 76ª DP (Niterói). Posteriormente, todos foram transferidos para o sistema prisional em Benfica, na Zona Norte.