Durante a ação, agentes prenderam cinco suspeitos e apreenderam dois fuzis, uma granada, dois rádios transmissores e material entorpecente.Divulgação PMRJ
Principal líder do TCP em comunidade de Niterói é preso
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Cristo Redentor 'fica' laranja em ação contra maus-tratos a animais
Iniciativa faz parte da campanha internacional Abril Laranja
Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge estação do BRT em Magalhães Bastos
Fogo teria começado em um caixa eletrônico localizado na cabine
Homem é preso por estuprar neta da própria companheira
Suspeito aproveitava os momentos em que a criança ficava sob cuidados da avó para cometer os abusos
Suspeito de integrar milícia é preso acusado de agredir a namorada
Marlon Oliveira da Silva, conhecido como 'Red Bull', vai responder por lesão corporal, ameaça, injúria, dano e violação de domicílio
Frequentadores do entorno do Maracanã relatam clima de insegurança
Pessoas que fazem exercícios nos arredores do estádio reclamam principalmente da falta de efetivo policial no lado da Avenida Rei Pelé
Vídeo: briga generalizada é flagrada em baile funk na Zona Norte
Rua Jubaí, em Bento Ribeiro, se transformou em verdadeiro ringue de luta
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