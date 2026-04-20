Momento da briga entre os torcedores - Reprodução Redes sociais

Momento da briga entre os torcedoresReprodução Redes sociais

Publicado 20/04/2026 16:33

Dez integrantes da organizada Young Flu, do Fluminense, foram presos e um adolescente apreendido, na madrugada desta segunda-feira (20), pela participação em um ataque contra torcedores da torcida Força Jovem, do Vasco. A agressão aconteceu no sábado (18), em frente à sede do clube, na Rua Álvaro Chaves, nas Laranjeiras, na Zona Sul.

Veja o vídeo:

Torcedores de uma organizada do Fluminense agridem três vascaínos que pertenceriam à Força Jovem. Agressão ocorreu na noite de sábado (18) nas Laranjeiras



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/uPHYkt04rR — Jornal O Dia (@jornalodia) April 20, 2026

O grupo foi localizado na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, enquanto retornava do estado de São Paulo, onde o Fluminense jogou no domingo (19), contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A ação foi realizada por policiais civis da 9ª DP (Catete), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).De acordo com as investigações, os suspeitos estavam em uma van quando avistaram três torcedores do Vasco. Ao reconhecerem as vítimas, os agressores desceram do veículo e iniciaram as agressões com socos, chutes e pontapés.As vítimas, dois homens e uma mulher, seguiam para o Estádio de São Januário em um carro de aplicativo que apresentou problema mecânico na região. Segundo a polícia, mesmo após tentarem evitar a identificação, foram reconhecidas pelo grupo.Uma das vítimas teve pertences levados, como camisa e boné, além de ter o relógio danificado. Os objetos foram posteriormente destruídos, já no estado de São Paulo.Imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação dos envolvidos e do veículo utilizado. Com base nesse material, os agentes conseguiram localizar o grupo no retorno ao Rio.Os suspeitos foram levados para a delegacia e autuados em flagrante. O adolescente responderá por ato infracional. Duas pessoas que estavam na van não foram responsabilizadas pelo caso, que segue em investigação.