Acidente ocorreu na Avenida Alameda São Boaventura, na noite desta segunda-feira (20) - Reprodução / Redes sociais

Acidente ocorreu na Avenida Alameda São Boaventura, na noite desta segunda-feira (20)Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/04/2026 07:31 | Atualizado 21/04/2026 07:48

Rio – Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um homem morto e uma mulher gravemente ferida no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana, na noite desta segunda-feira (20). A colisão ocorreu na Avenida Alameda São Boaventura, próximo a uma rede de fast food, e atraiu populares, policiais militares e outros agentes de segurança.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do município se dirigiu ao nº 193 do local às 22h26 e recolheu o corpo. Já a mulher, que estava com escoriações moderadas, está internada no Hospital Estadual Azevedo Lima, onde se recupera. Detalhes do seu estado de saúde, no então, não foram divulgados. A identidade de ambos permanece desconhecida.



O acidente é o segundo consecutivo na mesma semana e no mesmo bairro, em Niterói. No dia anterior, um homem morreu e outros dois ficaram feridos , após uma batida entre duas motocicletas. Lucas David Felix dos Santos, um dos hospitalizados, segue se recuperando no Heat, no Colubandê, em São Gonçalo.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci