Acidente ocorreu na Avenida Alameda São Boaventura, na noite desta segunda-feira (20)Reprodução / Redes sociais
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Acidente é o segundo na mesma semana, no Fonseca
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