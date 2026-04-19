Acidente ocorreu na Avenida Professor João Brasil, na madrugada deste domingo (19) - Reprodução / Redes sociais

Acidente ocorreu na Avenida Professor João Brasil, na madrugada deste domingo (19)Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/04/2026 10:29

Rio – Um grave acidente envolvendo duas motocicletas matou um homem de 38 anos e deixou outros dois feridos na madrugada deste domingo (19), no Fonseca, Niterói, Região Metropolitana. A colisão ocorreu na Avenida Professor João Brasil.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de São Gonçalo se dirigiu ao nº 2326 do endereço, encontrou uma das vítimas já sem vida, e levou seu corpo ao IML de Niterói. Já os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Detalhes do estado de saúde deles, no entanto, não foram divulgados.



Ao DIA, a irmã de um dos feridos, identificado como Lucas David Felix dos Santos, 25, disse que soube do acidente pelas redes sociais: "Estou muito abalada com tudo isso. Ele estava trabalhando e aconteceu isso. Ele é um homem de bem, de família. Soube pelas redes sociais que ele sofreu o acidente. Nossa mãe e a esposa dele estão lá no hospital, estou aguardando notícias”.

Um motorista de aplicativo que também preferiu não se identificar relatou a cena chocante que viu enquanto fazia uma corrida: "Passei pelo local minutos após a batida, estava com um passageiro na hora, e vi que o rapaz que faleceu estava de bruços, camisa branca, e sem capacete. O que sobreviveu, acredito que trabalhava pelo aplicativo, porque estava usando o dele. É a triste realidade corriqueira de quem pilota de motocicleta...”, afirmou.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo