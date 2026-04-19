Polícia Civil - Divulgação / Polícia Civil

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Publicado 19/04/2026 18:49

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, neste domingo (19), durante uma ação das polícias Civil e Militar na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A operação aconteceu enquanto um baile funk acontecia no local. O evento foi interrompido após a chegada dos agentes.

A ação contou com equipes da 60ª DP (Campos Elíseos), da 66ª DP (Piabetá) e do 15º BPM (Duque de Caxias). De acordo com a corporação, havia informações de que o baile reunia pessoas armadas e estaria relacionado à venda de drogas.

Com a aproximação dos policiais, parte dos suspeitos fugiu, mas dois foram detidos. Na ação, foram apreendidos dois fuzis, duas granadas, carregadores, munições, uma réplica de fuzil e uma quantidade de drogas ainda não detalhada.

Os agentes também resgataram dois pássaros e um macaco que, segundo a polícia, eram mantidos sem autorização de órgãos ambientais.

Os presos vão responder por associação ao tráfico de drogas e por manter animais silvestres de forma irregular. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.