Feira no Parque Lage celebrou Dia dos Povos Originários - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Feira no Parque Lage celebrou Dia dos Povos OrigináriosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/04/2026 16:56

Rio - O Parque Lage, localizado no Jardim Botânico, na Zona Sul, recebeu, neste domingo (19), uma grande feira em comemoração ao Dia dos Povos Originários, que celebra a diversidade cultural dos povos indígenas.

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O evento, que iniciou neste sábado (18), contou com atividades como: rodas de conversa, apresentações, grafismo e exposição de artesanato. Visitantes puderam ter contato com diferentes perspectivas das mais diversas etnias do Brasil.

As atividades aconteceram em barracas distribuídas pelas alamedas próximas às cavalariças do Parque Lage, o que criou um percurso aberto para circulação do público ao longo dos dois dias. Com entrada gratuita, a feira possibilitou a aproximação do público com as práticas e modos de fazer de artistas indígenas.

Quem compareceu ao espaço, teve contato com cantos e danças típicas, que encerraram as apresentações em cada dia deste final de semana. O encontro propôs a articulação de saberes indígenas e a troca direta com os visitantes a partir de práticas e perspectivas contemporâneas.

O servidor público federal Flávio Paiva, de 43 anos, valorizou a possibilidade do público geral em conhecer novas culturas. "Eu gostei bastante. É extremamente valorosa essa vivência. É uma forma de inclusão para aqueles que não têm a oportunidade de conhecer e aprender. O que mais me chamou atenção foi a diversidade das etnias sendo representadas", destacou.

Para Flávio, a comemoração do Dia dos Povos Originários deveria ser mais incentivada. "A população em geral precisa entender e respeitar os povos originários, os saberes e a vivência que eles têm sobre o respeito à natureza, a preservação ambiental, principalmente a cura pelas plantas, e o conhecimento que detêm sobre as ervas medicinais sagradas. Antes de nós, houve luta. Antes da luta, houve sabedoria", completou.

A feira aconteceu neste sábado (18) e neste domingo (19) das 9h às 17h.

Censo

Segundo o censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), mais de 1,6 milhões de pessoas se autodeclaram indígenas no Brasil. O levantamento registrou ainda 391 etnias sendo as mais populosas a Tikuna, Kokama, Makuxi e Guarani.

Ainda de acordo com o órgão, são 295 línguas indígenas faladas no território nacional.