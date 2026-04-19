Assalto aconteceu na Rua Pedro Avelino, no Morro do Adeus - Reprodução

Assalto aconteceu na Rua Pedro Avelino, no Morro do AdeusReprodução

Publicado 19/04/2026 19:30

Rio - O jornalista Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades, foi assaltado por dois homens em uma moto, na tarde deste domingo (19), no acesso ao Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, Zona Norte.

Ao DIA, Rene contou que estava chegando em casa quando os ladrões se aproximaram e o abordaram. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra os assaltantes passando pela Rua Pedro Avelino e voltando para roubá-lo. Posteriormente, a dupla vai embora e a vítima aparece correndo para a residência.

"Eu estava voltando para casa, a cerca de 200 metros ou menos. Estava muito perto, tanto que a câmera de segurança pega o momento que os dois ladrões passam e logo atrás eu já sem o celular na mão", destacou.

De acordo com o jornalista, que também é ativista de direitos humanos, um dos criminosos colocou a arma em sua cabeça par obrigá-lo a dar a senha do celular.

"Foi um momento de muita tensão. Falaram para eu passar o celular. Quando passei, pediram para falar a senha. Fiquei tão nervoso e desesperado que eu não conseguia falar. O que estava armado se aproximou com a arma na minha cabeça. Ele conseguiu desbloquear o celular e foram embora", explicou.

Rene completou que conseguiu bloquear remotamente as contas bancárias. Ele registrou o caso on-line.

Questionada, a Polícia Civil informou que ainda não localizou registro de ocorrência com essas características na delegacia da área, mas orientou que todos os casos sejam registrados para que possam ser investigados de forma individual e para que os autores sejam identificados e responsabilizados criminalmente.