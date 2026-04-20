Agentes do Bope atuam na comunidade do Juramento, em Vicente de CarvalhoReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação, na manhã desta segunda-feira (20), na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte.
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Agentes do Bope atuam na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho - Reprodução / Redes Sociais
Agentes do Bope atuam na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho - Reprodução / Redes Sociais
Câmeras foram retiradas de postes no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho - Divulgação / Polícia Militar
Câmeras foram retiradas de postes no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho - Divulgação / Polícia Militar
Segundo a Polícia Militar, os agentes desmobilizaram uma rede de monitoramento por câmeras do crime organizado. A região é controlada pela facção Comando Vermelho (CV).
Imagens divulgadas pela corporação mostram um policial, em cima de um veículo blindado, retirando de um poste os equipamentos montados por criminosos.
Não houve registro de prisões.