Agentes do Bope atuam na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho - Reprodução / Redes Sociais

Agentes do Bope atuam na comunidade do Juramento, em Vicente de CarvalhoReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/04/2026 08:22 | Atualizado 20/04/2026 21:59

Rio - Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação, na manhã desta segunda-feira (20), na comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte.

fotogaleria

Segundo a Polícia Militar, os agentes desmobilizaram uma rede de monitoramento por câmeras do crime organizado. A região é controlada pela facção Comando Vermelho (CV).

Imagens divulgadas pela corporação mostram um policial, em cima de um veículo blindado, retirando de um poste os equipamentos montados por criminosos.

Não houve registro de prisões.