Fachada da 67 DP Guapimirim - Reprodução/Intenet

Fachada da 67 DP Guapimirim Reprodução/Intenet

Publicado 19/04/2026 19:13

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na manhã deste domingo (19), após cometer um assalto na BR-116, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. A identificação dele não foi divulgada.

Segundo a Polícia Civil, a vítima caminhava pelo acostamento da rodovia quando foi abordada pelo suspeito, que fez ameaças e roubou um telefone celular e uma caixa de som. Ainda de acordo com o relato, o homem obrigou a vítima a desbloquear o aparelho antes de fugir.

Após o crime, a vítima pediu ajuda a pessoas que estavam na região. Policiais que passavam pelo local foram acionados e iniciaram buscas com base nas características informadas.

O suspeito foi localizado nas proximidades com os itens roubados, que foram recuperados.

Ele foi levado para a 67ª DP (Guapimirim) e autuado em flagrante por roubo. De acordo com a polícia, o homem já tinha registro anterior pelo mesmo tipo de crime, ocorrido no ano passado, também na região.