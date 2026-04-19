Animais receberão cuidados antes de serem devolvidos à natureza - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Animais receberão cuidados antes de serem devolvidos à naturezaFoto: Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 19/04/2026 18:55

Rio - Mais de 30 pessoas foram levadas à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), neste domingo (19), após uma ação em um sítio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, no local era realizado um torneio ilegal de canto de pássaros silvestres. Os agentes encontraram diversas aves mantidas em gaiolas durante o evento.

A ação foi realizada após investigações indicarem a realização da competição, conhecida como "baderna". O evento também incluía um churrasco, com piscina e área de lazer para os participantes. No local, foram apreendidas gaiolas, celulares e equipamentos utilizados nas disputas, além de bandeiras associadas aos organizadores.

Os envolvidos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. As aves resgatadas passarão por avaliação veterinária e, posteriormente, serão reintroduzidas na natureza. Investigações continuam para identificar outros participantes e possíveis responsáveis pela organização do torneio.