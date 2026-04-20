Criminosos capturados portavam duas pistolas e duas granadas - Divulgação / Polícia Militar

Criminosos capturados portavam duas pistolas e duas granadas Divulgação / Polícia Militar

Publicado 20/04/2026 07:46

Rio - Dois homens foram baleados em um confronto com policiais militares, na noite deste domingo (19), em Realengo, na Zona Oeste. Um terceiro suspeito acabou preso após a troca de tiros.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam patrulhamento na Estrada da Água Branca quando perceberam um carro saindo da comunidade do Fumacê, uma região dominada pela facção Amigos dos Amigos (ADA).

Ainda de acordo com a corporação, a equipe iniciou a abordagem, mas os ocupantes do veículo atiraram, o que gerou um breve confronto. Dois suspeitos foram baleados, socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, ainda em Realengo. Não há informações sobre as identificações e quadros de saúde.

Um terceiro suspeito foi preso depois do conflito. Os policiais apreenderam duas pistolas, duas granadas, um rádio comunicador, 1,5 mil trouxinhas de maconha, 60 Papelotes de cocaína e o carro usado pelo grupo, que era roubado.

Os agentes registraram o caso na 33ª DP (Realengo).