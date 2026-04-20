Acidente ocorreu na altura da estação do BRT Vicente de CarvalhoDivulgação
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Testemunhas afirmam que as três vítimas estariam em uma única moto
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Explosão de caminhão-tanque deixa mortos e feridos na Via Dutra
Acidente envolveu uma carreta que transportava GLP, três carros e uma moto
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