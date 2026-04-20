Acidente ocorreu na altura da estação do BRT Vicente de Carvalho - Divulgação

Acidente ocorreu na altura da estação do BRT Vicente de CarvalhoDivulgação

Publicado 20/04/2026 07:22 | Atualizado 20/04/2026 10:10

Rio - Um acidente de trânsito na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura da estação do BRT Vicente de Carvalho, na Zona Norte, causou a morte de Bruno Fernandes Rodrigues, de 35 anos, e deixou duas mulheres feridas na madrugada desta segunda-feira (20).

Testemunhas afirmam que as três vítimas estariam em uma única moto. De acordo com a Polícia Militar, a área foi isolada e a perícia acionada. O caso está sendo investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho), que apura as circunstâncias do crime. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das mulheres feridas e para qual unidade de saúde elas foram levadas.

Segundo o Centro de Operações Rio, a motocicleta colidiu em um carro. No local, uma faixa da via e a calha do BRT precisaram ser interditadas no sentido Pavuna.