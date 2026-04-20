Operação Impacto acontece no bairro da Pavuna - Érica Martin / Agência O Dia

Operação Impacto acontece no bairro da PavunaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 20/04/2026 09:54

Rio - A Polícia Militar iniciou, nesta segunda-feira (20), mais uma etapa da Operação Impacto, pela primeira vez no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio. Nesta fase, 340 agentes reforçam o patrulhamento e combatem os crimes de rua.

fotogaleria