Operação Impacto acontece no bairro da PavunaÉrica Martin / Agência O Dia

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Rio - A Polícia Militar iniciou, nesta segunda-feira (20), mais uma etapa da Operação Impacto, pela primeira vez no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio. Nesta fase, 340 agentes reforçam o patrulhamento e combatem os crimes de rua.
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Operação Impacto acontece no bairro da Pavuna - Érica Martin / Agência O Dia
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Além dos agentes, a ação também mobilizou 112 viaturas e motocicletas. O Centro Integrado de Comando Móvel, que concentra a coordenação das ações, ficará na Praça Copérnico, na região central do bairro. O equipamento tem telas de monitoramento que recebem, em tempo real, imagens de câmeras fixas da região, câmeras corporais dos policiais, dispositivos embarcados em viaturas e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM), que atua com uma aeronave sobrevoando a área.

“O bairro da Pavuna é tradicional, bastante populoso e tem essa característica histórica de integração entre a Baixada e a Capital. A própria estação de metrô do bairro é um marco nessa transição. Nosso olhar nunca deixou de estar atento à segurança na Pavuna. Hoje, estamos chegando com uma série de ações que visam trazer um amplo contingente humano e logístico a este importante espaço urbano, com foco no aumento sensível da sensação de segurança da população”, afirmou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel PM Sylvio Guerra.

A ação tem coordenação do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA). Estão envolvidas equipes do 41º BPM (Irajá), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).

Na semana passada, a Operação Impacto teve atuação intensificada na região do Grande Méier. No total, foram feitas 16 prisões, além da recuperação de 56 celulares, motocicletas roubadas, entorpecentes e de uma carga de óleo avaliada em R$ 217 mil. Segundo a corporação, a ação resultou na redução de 60% dos roubos de rua.