Carga de óleo já estava descarregada na comunidade Lemos de Brito, em QuintinoDivulgação / PMERJ
Polícia recupera carga roubada de óleo, em Quintino
Criminosos entraram em confronto com os agentes
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Texto, de Anderson Moraes (PL), terá 15 dias úteis para ser sancionado ou vetado pelo governo
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