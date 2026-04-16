Carga de óleo já estava descarregada na comunidade Lemos de Brito, em Quintino - Divulgação / PMERJ

Carga de óleo já estava descarregada na comunidade Lemos de Brito, em QuintinoDivulgação / PMERJ

Publicado 16/04/2026 12:57

Rio - A Polícia Militar recuperou, nesta quinta-feira (16), uma carga de óleo vegetal, na comunidade Lemos de Brito, em Quintino, na Zona Norte.

Segundo a corporação, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram recebidos a tiros e houve confronto com criminosos, que fugiram. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Imagens, divulgadas pela polícia, mostram centenas de caixas já descarregadas de uma carreta estacionada em uma esquina. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da área.