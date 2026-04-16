Procurador Rafael Rolim assume o comando da concessionária nesta quinta-feira (16)Divulgação / Luis Alvarenga
Procurador Rafael Rolim assume presidência da Cedae
Ele substitui Aguinaldo Ballon, que estava à frente da concessionária desde 2023
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