Procurador Rafael Rolim assume o comando da concessionária nesta quinta-feira (16) - Divulgação / Luis Alvarenga

Procurador Rafael Rolim assume o comando da concessionária nesta quinta-feira (16)Divulgação / Luis Alvarenga

Publicado 16/04/2026 10:49

Rio – O procurador do estado Rafael Rolim assume, a partir desta quinta-feira (16), o comando da Cedae. Ele foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia na noite desta quarta (15), após ser indicado pelo governador em exercício Ricardo Couto.



Com a decisão, Rolim substitui Aguinaldo Ballon, que presidia a concessionária de saneamento desde março de 2023. Como a Cedae é uma empresa de economia mista, tendo o Governo do Estado como acionista majoritário, a indicação de Couto precisou passar pelo crivo dos 11 membros do conselho.



Advogado e professor de Direito, Rolim já atuou como procurador-chefe da Procuradoria Trabalhista e diretor jurídico da própria Cedae, sendo integrante do Conselho de Administração da companhia e subprocurador-geral do Estado.