Anderson da Silva era considerado foragido e era apontado como integrante de um esquema de prostituição - Divulgação / Disque Denúncia

Anderson da Silva era considerado foragido e era apontado como integrante de um esquema de prostituiçãoDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 16/04/2026 08:43

Rio – Anderson da Silva, de 40 anos, foi preso suspeito de integrar uma organização especializada em tráfico internacional para exploração sexual, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense nesta quarta-feira (15). Ele era considerado foragido e facilitava a saída das pessoas do país para fazer prostituição na Europa, segundo a Polícia Militar.



Ainda de acordo com a corporação, Anderson acabou detido dentro de uma casa, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Tomazinho, e não ofereceu resistência. A prisão dele se deu após equipes do 21º BPM (São João de Meriti) e do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA) receberem informações do Disque Denúncia.



Em seguida, os agentes conduziram Anderson à 64ª DP (São João de Meriti). Ele já tinha anotações anteriores por maus tratos, violência doméstica, estupro, ameaça, crime continuado e por dirigir embriagado.