Kauan de Souza Marques, 18 anos, morreu em um acidente com triciclo em Cascadura - Rede Social

Kauan de Souza Marques, 18 anos, morreu em um acidente com triciclo em CascaduraRede Social

Publicado 16/04/2026 21:36

Rio - Sob forte comoção e homenagens, familiares e amigos se despediram de Kauan de Souza Marques da Silva, de 18 anos, sepultado às 16h desta quinta-feira (16), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O velório, iniciado às 14h, reuniu também colegas do jovem. Kauan morreu após ser atropelado por um triciclo em Cascadura.

A vítima estava a bordo do veículo com mais três pessoas, incluindo o motorista, que perdeu o controle e colidiu na porta de um bar na esquina das ruas Cerqueira Daltro e Valério. Dentre os ocupantes, Felipe Luxemburgo da Guerci e Leonardo Abraão de Aquino foram socorridos em estado grave e encaminhados para o Hospital Salgado Filho, no Méier, onde permanecem internados. Já o condutor, Ware de Araújo, 69 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas recebeu alta.

O caso é investigado pela 29ª DP (Madureira).