O cão farejador tem 5 anos - Divulgação PMRJ

O cão farejador tem 5 anosDivulgação PMRJ

Publicado 16/04/2026 19:58

O cão farejador Hulk, de 5 anos, da raça pastor belga malinois, pode se tornar o primeiro animal a receber a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A proposta é de autoria do deputado estadual Rodrigo Amorim (PL) e ainda será analisada pelos parlamentares.

Hulk, que é integrante do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, participou da operação do dia 8 deste mês, no Complexo da Maré, na Zona Norte. O cão indicou a presença de farta quantidade de drogas escondidas em uma cisterna concretada que funcionava como bunker. Foram encontradas 48 toneladas de maconha, a maior apreensão de entorpecentes já registrada no país.

"A rotina dele, como de qualquer outro cão no batalhão, após um dia de operações, é descanso. Ele tem descanso, assim como o policial, de três dias, período em que recebe atendimento médico veterinário, treinamento e atividades de lazer, como a soltura, para que não se estresse com a rotina policial”, disse o comandante do BAC, Luciano Pedro.

Segundo o comandante, Hulk ingressou na corporação ainda filhote. “Ele chegou à unidade com seis meses e já começou o treinamento", afirmou.

Luciano Pedro também destacou as características da raça, amplamente utilizada por forças policiais ao redor do mundo. "A maioria das forças policiais especiais utiliza essa raça, como o exército dos Estados Unidos e Israel, porque é extremamente resistente, tem faro apurado, dificilmente apresenta problemas de saúde e é muito versátil para diversas missões. É a Ferrari dos cães como costumamos dizer”, completou.