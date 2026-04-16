Saara já vive o megashow de Shakira em Copacabana - Érika Martin / Agência O Dia

Saara já vive o megashow de Shakira em CopacabanaÉrika Martin / Agência O Dia

Publicado 16/04/2026 17:59

Rio - O comércio na Saara, tradicional polo comercial no Centro do Rio, já está no ritmo do megashow da Shakira. A diva pop colombiana - conhecida por exaltar a raiz latino-americana -, se apresenta no dia 2 de maio em um show gratuito na Praia de Copacabana, Zona Sul. Os fãs já estão à procura de roupas e acessórios para curtir em grande estilo. Entre os itens mais procurados estão as camisetas personalizadas, leques, bolsas e chapéus.

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As expectativas das vendas estão altas, ao comparar com os anos anteriores, quando Madonna e Lady Gaga foram as atrações do grande evento, respectivamente, em 2024, e 2025. Os comerciantes, inclusive, estimam um crescimento de 2% para o show de Shakira, em comparação à apresentação realizada pela Rainha do Pop no 'Todo Mundo no Rio'.

Ivan Perez, de 56 anos, atendente de uma loja que personaliza camisas e bolsas, diz que as vendas já iniciaram, ao recordar os anos anteriores. "Muita procura, camisa, bolsa, muita coisa [...] E cada dia aumenta ainda mais, assim como foi com a Madonna e Lady Gaga. E esperamos vender [mais]. Tem pedido chegando. [Os fãs] querem a Shakira", diz o peruano, que está no Brasil há 35 anos.

A vendedora Beatriz Oliveira, de 22 anos, revela que antes mesmo da loja se preparar, os clientes já foram à procura. A partir disso, eles se empenharam e colocaram na vitrine croppeds, saias e acessórios inspirados nos figurinos da dona dos hits "Waka Waka", "Loca", "Las Mujeres Ya No Lloran" e "Suerte (Whenever, Wherever)". Para atrair os clientes, a loja apostou em looks chamativos: "Bolsas e roupas diferentes, com brilho e paetê", detalha.

O social media Erick Maciel, de 24 anos, também revela que as escolhas das peças, como pochetes, bonés, bucket, cintos e lenços, não foram ao acaso. "Eu e minha chefe procuramos nas páginas dos fãs o que eles queriam. E a gente trouxe fotos que eles mais gostam, nome das músicas, o nome do novo álbum", conta ele, que também cita os campeões de venda:

"Está saindo um pouco de tudo. Mas camisa e leque, leque principalmente, são os que saem mais. O leque é famoso no Rio, viralizou de dois anos para cá, e o povo está correndo atrás", fala ele, ao mencionar o acessório conhecido por espantar o calor e animar o ambiente com o som característico, até em ritmo sincronizado.

O social media da loja, que também atua na pesquisa de mercado, conta que as vendas já iniciaram, mas que esperam ainda mais clientes na véspera do megashow da artista. "Já estão vindo. Mas também esperamos ainda mais para o final do mês, sempre perto do show, igual os outros dois anos. No final do mês veio mais gente, [mais próximo do show]. Eles chegam de viagem e vem mais pessoas. Mas já estão procurando, tanto na mídia quanto pessoalmente".

Além disso, o comércio atacadista - com foco na comercialização de grandes quantidades para outros lojistas - está a todo vapor. "O nosso foco maior são os atacadistas. Eles já se preparam para atender os fãs", fala a vendedora, Nicole Moraes, também de 24 anos.

O item mais procurado na loja são as ecobags - as sacolas ecológicas -, reconhecidas pela sustentabilidade e versatilidade. A loja, inclusive, apostou em modelos diferente para a bolsa, pensando em agradar os fãs: "Tem com a foto da Shakira, tem só o nome dela. Vai chegar também escrito Loba". O nome mencionado faz referência ao título de um dos maiores sucessos da colombiana, além de ser a maneira como os fãs carinhosamente a chamam.

O palco onde a 'Loba' se apresentará em Copacabana terá 1.345m², passarela de 25 metros e um painel de LED 500m². A cantora, que em várias ocasiões demonstrou o carinho pelo público verde-amarelo, já esteve no Brasil em outras ocasiões, como em 1996-1997, 2011 e 2014. A mais recente foi em 2025, com a turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World".