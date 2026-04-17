PRF utilizou a manobra de Heimlich Reprodução
PRF salva criança engasgada com pedaço de pizza em restaurante em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) April 17, 2026
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De acordo com a corporação, agentes da 2ª Delegacia (Niterói) estavam se preparando para jantar no local quando foram surpreendidos por gritos de desespero vindos de outros clientes.
Diante da urgência, um dos PRFs iniciou a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de asfixia. Após alguns segundos de aplicação do procedimento, o menino conseguiu expelir o alimento, voltando a respirar normalmente.
Depois dos momentos de tensão, os familiares agradeceram à equipe. A criança foi estabilizada ainda no estabelecimento e não precisou ser encaminhado ao hospital.
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