PRF utilizou a manobra de Heimlich Reprodução

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Ana Fernanda Freire
Rio - Uma criança de 12 anos foi salva por um policial rodoviário federal após se engasgar com um pedaço de pizza em um estabelecimento comercial, na noite desta quinta-feira (16), no bairro Manilha, em Itaboraí, na Região Metropolitana.
Veja vídeo:

De acordo com a corporação, agentes da 2ª Delegacia (Niterói) estavam se preparando para jantar no local quando foram surpreendidos por gritos de desespero vindos de outros clientes. 

Diante da urgência, um dos PRFs iniciou a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de asfixia. Após alguns segundos de aplicação do procedimento, o menino conseguiu expelir o alimento, voltando a respirar normalmente.

Depois dos momentos de tensão, os familiares agradeceram à equipe. A criança foi estabilizada ainda no estabelecimento e não precisou ser encaminhado ao hospital.