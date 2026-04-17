Alexandre Padilha disse que a iniciativa representa avanço no tratamento oncolótgico no Brasil - Jerônimo Gonzalez/Ministério da Saúde

Alexandre Padilha disse que a iniciativa representa avanço no tratamento oncolótgico no BrasilJerônimo Gonzalez/Ministério da Saúde

Publicado 17/04/2026 18:40

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta sexta-feira, 17, a construção do novo Campus Integrado do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro (RJ). A iniciativa representa um avanço na oncologia pública brasileira e vai ampliar em 40% a capacidade de atendimento em radioterapia e quimioterapia na unidade. Com investimento de R$ 1,1 bilhão e início das obras previsto para este ano, o projeto integra o programa Agora Tem Especialistas, criado para reduzir o tempo de espera da população por atendimentos especializados no SUS.

O novo campus vai integrar serviços que hoje estão distribuídos em diferentes unidades, além de modernizar a infraestrutura oncológica do país. O empreendimento será construído ao lado do Hospital do Câncer I (HCI), na Praça da Cruz Vermelha, e contará com ampliação da estrutura existente, modernização do edifício-sede e implantação de novos serviços.

“É uma iniciativa estratégica para modernizar a infraestrutura oncológica nacional e consolidar, em um único complexo, até 18 unidades do Instituto. Vamos integrar assistência, pesquisa e formação de profissionais. Nosso esforço é para garantir o uso pleno da capacidade dessas unidades e ampliar o acesso da população”, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Entre os principais avanços, está a criação de até 450 novos leitos hospitalares, aumento de 20% no número de salas cirúrgicas e a ampliação do acesso de pacientes a pesquisas clínicas, passando de 5% para até 30%. A iniciativa fortalece não apenas a assistência, mas também o ensino e a produção científica na área oncológica.

O projeto também marca um modelo de financiamento inédito: é a primeira Parceria Público-Privada (PPP) federal na área da saúde. A iniciativa é conduzida pelo Ministério da Saúde em conjunto com o INCA, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Casa Civil e o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), consolidando um novo modelo de gestão para ampliar e qualificar o atendimento à população.