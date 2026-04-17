Alexandre Padilha disse que a iniciativa representa avanço no tratamento oncolótgico no BrasilJerônimo Gonzalez/Ministério da Saúde
Ministério da Saúde anuncia investimento de R$ 1,1 bilhão para construção de complexo oncológico
Primeiro projeto federal de parceria público-privada na área da saúde vai expandir em 40% a capacidade de atendimento de radioterapia e quimioterapia do Inca
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Fátima Candeias, de 62 anos, relata agressão após discussão em frente a um supermercado no Catete, na Zona Sul
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Itamar Oliveira tinha 65 anos, estava internado há dois meses e não resistiu aos ferimentos
Rio se torna referência nacional em vigilância em saúde com prêmio na ExpoEpi
Reconhecimento se dá pela atuação estratégica no monitoramento de riscos e proteção da população por meio do Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE)
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