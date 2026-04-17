Traficante foi preso por policiais da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) - Divulgação

Traficante foi preso por policiais da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque)Divulgação

Publicado 17/04/2026 18:31

Rio - Um dos criminosos mais procurados do Acre, apontado como o "02" da facção Comando Vermelho (CV) no estado, foi preso nesta sexta-feira (17) por policiais da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). O traficante estava escondido no bairro da Penha, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade revelada, era o responsável pela gestão da "caixinha" da organização criminosa no Acre e estava no Rio com a missão específica de prestar contas das movimentações financeiras às lideranças nacionais da facção. Ainda de acordo com a corporação, o traficante utilizou cerca de 10 carros diferentes ao longo da viagem para a capital fluminense, com o objetivo de despistar as forças de segurança durante o trajeto interestadual.



No momento em que ele foi abordado, o homem ainda tentou utilizar um documento de identidade falso para enganar os agentes, mas foi identificado e detido. Ele possui um extenso histórico criminal que inclui passagens por homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto, a prisão do operador financeiro representa um golpe significativo na estrutura da facção.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão que prevê 27 anos de reclusão.